Во вторник, 22 мая немецкая прокуратура приняла решение о запуске процедуры экстрадиции обвиняемого в сепаратизме экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, но суд наложил заперт на это.

Информацию о своем несогласии с действиями прокуратуры Высший областной суд земли Шлезвиг-Гольштайн опубликовал на своем сайте.

"В соответствии с предварительной оценкой сената, предыдущая мера ордера на выдачу остается неизменной", - говорится в постановлении.

Поясняется, что речь идет о подтверждении отказа в просьбе генерального прокурора земли в процедуре экстрадиции от 5 апреля. Предоставленные испанской стороной новые видеоматериалы, которыми Мадрид постарался переквалифицировать деяния Пучдемона в разряд «мятежа», суд не убедили.

"Сенат по-прежнему не видит в обвинении в мятеже фактов наличия государственной измены (наказуемой по немецкому законодательству, - Прим.Ред.)", - говорится в постановлении.

Им же суд отказался возвращать политика в следственную камеру, не считая его способным к побегу.

Напомним, что сейчас Пучдемон находится на подписке о невыезде с залогом 75 тыс. евро и должен сообщать о себе еженедельно в полицию. Задержан он был в марте в Германии, когда возвращался из Финляндии в Брюссель. Основанием для ареста стал европейский ордер, запрошенный Испанией.

Как сообщала "Страна", в апреле в Барселоне прошел марш сторонников независимости Каталонии.

Отметим, что на должность главы Каталонии снова выдвинули заключенного Жорди Санчеса.