В ООН выразили обеспокоенность ухудшением ситуации на Донбассе и массированным, в течение нескольких недель, применением запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Об этом заявив на брифинге в Нью-Йорке во вторник пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Центр новостей ООН.

"С начала мая ситуация на востоке Украины ухудшилась: участились инциденты с использованием минометов и тяжелой артиллерии. Только за последние 24 часа обстрелам подверглись 26 населенных пунктов по обе стороны "линии соприкосновения", - заявил Дюжаррик со ссылкой на гуманитарных сотрудников на местах.

В результате обстрелов "повреждены системы газо- и электроснабжения по меньшей мере в трех населенных пунктах вдоль "линии соприкосновения". По данным ООН, более десяти тысяч семей в этих районах остались без света и газа.

При этом официальный представитель ООН выразил обеспокоенность в связи с прекращением работы Донецкой фильтровальной станции, вследствие чего перебои с водоснабжением испытывают 345 тысяч человек.

"Эта станция в прошлом году подверглась нападениям восемь раз", - напомнил пресс-секретарь ООН.

Он также сообщил, что запасы воды в Авдеевке в Донецкой области на исходе.

"Сегодня наши гуманитарные партнеры начали поставлять воду в Авдеевку", - сказал Дюжаррик. Он подчеркнул, что стороны конфликта должны избегать нападений на объекты гражданской инфраструктуры и их персонал, напомнив, что преднамеренные действия, направленные на разрушения системы водоснабжения, являются нарушением Международного гуманитарного права.

Как сообщала "Страна", в ВСУ объяснили причины обострения под Горловкой.

Интенсивные обстрелы породили слухи о танковых атаках на окраины Горловки. Однако источники "Страны" в ВСУ опровергли информацию о танковом наступлении. "Наши танки в атаке на окраины Горловки не участвовали. Там слишком крутой рельеф. Выезжали БМП и БТР, поддерживали огнем нашу пехоту. Но существенных успехов наша атака не принесла – лишь на несколько десятков метров приблизились к Горловке. У нас два "двухсотых", и шесть раненых", – пояснил боец бригады, которая принимала участие в наступлении.

Напомним, что украинские войска взяли под свой контроль пгт на Горловском направлении - штаб ООС.