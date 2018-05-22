В Японии представили необычный чехол для iPhone X весом 10 килограммов. Его создателями стали работники японской компании Softbank.

Чехол имеет форму гантели, главная цель его создания - это борьба с зависимостью от смартфонов.

Как отмечают разработчики, владельцы таких чехлов будут не только реже пользоваться гаджетами, но и улучшать свою физическую форму.

Японская новинка уже доступна для покупки в интернет-магазинах, чехол-гантеля стоит $100.

Фото: twitter.com/phileweb

Как сообщала "Страна", "Новая почта" предупреждает о мошенниках, которые предлагают выиграть iPhone.

"Будьте осторожны – "Новая почта" не проводит акцию по розыгрышу мобильного телефона за 1 доллар в обмен на заполнение анкеты относительно работы нашей компании. Это мошенничество, цель которого – собрать ваши конфиденциальные данные включительно с номером банковской карты", – говорится в сообщении пресс-службы компании оператора почтовых отправлений.

Отметим, что по данным журналистов, в Apple оснастят новую модель iPhone тройной камерой.