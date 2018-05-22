Сотрудники телеканала "112-Украина" опубликовали открытое письмо к главе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрию Артеменко.

Редакция телеканала констатирует фактический произвол со стороны Нацсовета и вынесенное, даже без самого формального рассмотрения - решение о не продлении лицензии на вещание "112-Украина". Текст опубликован на официальном сайте телеканала.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ГЛАВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ

АРТЕМЕНКО Ю. А.

"Юрий Анатольевич,

Обычно журналисты не пишут открытых писем. Обычно журналисты не просят о помощи. Они сами защищают:

- людей, которые стали жертвами произвола отдельных чиновников;

- страну, ставшую объектом агрессии другой страны;

- государство, которое пытаются уничтожить олигархические и политические кланы, воюющие между собой.

В конце концов они защищают веру людей. В справедливость. И будущее. Но Вы захотели лишить нас этой веры.

Когда в 2014-м Вы просили всех журналистов, все СМИ "плюнуть на все концепции" и усилить информационную составляющую, мы восприняли это как правильную мысль. Только у нас можно было найти самую полную информацию о событиях на Майдане, в Крыму, в АТО. Мы решили использовать самый честный механизм подачи информации – прямой эфир.

Вы испугались. Ведь когда не можешь "отредактировать" событие – не можешь быть уверенным в лояльности. Вы уничтожили свою же правильную мысль и в конечном счете обвинили нас в том же, к чему призывали, – в том, что мы перестали показывать мультфильмы.

Вы стали лжецом. В официальных заявлениях гарантировали свободу слова и даже свободу слова на "112 Украина". А сами делали все, чтобы телеканал перестал существовать.

Вы этого даже не скрываете. 12 мая в эфире "5 канала" Вы на всю страну заявили, что не хотите судиться с каналом: мол, долго и сложно. Вы цинично заявили: вопрос со "112-м" решен. Нацсовет просто не продлит ему лицензию. Хотя вопрос еще даже не рассматривали, но решение уже озвучено!

Вы перешли границу. Вы публично признали, что "решаете" вопросы. И закон для Вас – ничто. И Вам безразлично, что будет со страной, нашими зрителями и нашими семьями в конце концов.

Мы считаем, что Вы – плохой чиновник.

Мы считаем, что Вы – не на своем месте.

Мы считаем, что давлением на журналистов Вы подрываете репутацию Украины.

Мы считаем, что Вам не место в Нацсовете.

Поэтому – освободите должность. Совершите хотя бы один честный и мужественный поступок в своей жизни.

Коллектив телевизионного канала "112 Украина"

21.05.2018", - указано в опубликованном сообщении.

"От редакции:

Письмо подписано коллективом телеканала "112 Украина". Мы продолжаем сбор подписей под требованием об увольнении Юрия Артеменко среди народных депутатов, политиков, общественных деятелей и активистов", - сообщили журналисты.

Как сообщала "Страна", Нацсовет нашлет проверку на оппозиционный телеканал Newsone.

По его словам, ведущие канала в прямом эфире часто обсуждают тему "государственного переворота". В частности об этом позволили себе говорить Евгений Червоненко, Надежда Савченко, Вячеслав Пиховшек, Евгений Мураев.

Напомним, что Нацсовет готовит разбор полетов украинским телеканалам за новогоднюю ночь.