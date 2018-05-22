От Надежды Савченко уходит бесплатный государственный адвокат, потому что она наняла двух платных защитников.

“Согласно положениям Закона Украины “о бесплатной правовой помощи”, государство может предоставить адвоката на бесплатной основе только малоимущим. А Савченко, выходит, сначала отказалась от двух адвокатов, потому что ей нечем им платить - то есть заявила, что она малоимущая. Государство ей дало бесплатного адвоката. А теперь она взяла и бесплатного адвоката, и еще двоих наняла на платной основе. Значит, деньги у нее все-таки есть”, - сообщил "Стране" член Совета Адвокатов Украины Сергей Осыка.

Действительно, неделю назад Надежда Савченко отказалась от всех своих адвокатов и заявила, что у нее нет средств для оплаты их услуг. Суд предоставил ей государственного правозащитника - Юлию Ткач. А два дня назад стало известно, что Савченко наняла новых адвокатов - Александра Шадрина и Константина Глоба.

Правда, на каких условиях они работают с Савченко, не сообщалось под предлогом “адвокатской тайны”. То есть неизвестно, защищают они Надежду на платной или бесплатной основе.

Хотя Сергей Осыка на это отмечает: “Есть две формы работы с подзащитными. На бесплатной основе - за счет государства по поручению центра БПД. Или на платной основе - по договору, за деньги. Третьего варианта нет”.

И добавляет, что случай Надежды Савченко - прецедент: “В Украине еще не было такого, чтобы человек как малоимущий взял бесплатного государственного адвоката, а потом взял еще двоих со стороны. И все три адвоката участвуют в одном деле. Так не бывает”.

Теперь, так как у Надежды Савченко появились новые адвокаты, по Закону “о бесплатной правовой помощи”, государство должно отозвать бесплатного правозащитника. Основания для прекращения бесплатной государственной помощи перечислены в Статье 23 этого Закона (пункт 3 гласит: лицо пользуется защитой другого защитника (защитников) в деле, по которому ему был назначен защитник от государства - Прим.ред.).

“Государство должно отозвать государственного защитника, но пока не отозвало - видим по суду”, - говорит Сергей Осыка.

По его словам, Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (БПД) должен в срочном порядке отозвать бесплатного адвоката и обязать Надежду Савченко возместить потраченные государством деньги на бесплатного адвоката.

Сестра Надежды Савченко Вера, с которой удалось связаться “Стране”, подтверждает: действительно, государственный защитник Юлия Ткач выходит из дела Савченко после сегодняшней апелляции, так как в процесс зашли новые адвокаты.

Правда, уточняющий вопрос “Страны” - на какой основе сотрудничают с Надеждой Савченко новые адвокаты, - Вера оставила без комментариев.

“Адвокаты попросили не разглашать это. Но Надежда раньше уже комментировала эту тему - что у нее нет средств на адвокатов. И к сожалению, это пока факт. Так что вывод напрашивается сам собой”, - отметила Вера Савченко.

Вера Савченко акцентирует: о предоставлении бесплатного адвоката Надежда не просила - государство предоставило ей его автоматически, и не по причине плохого материального состояния.

“Согласно принятым в июне 2016 году изменениям к Кодексу КПК в рамках судебной реформы, гражданин не может защищать себя сам в суде второй инстанции. Государственного адвоката Надежде назначили без ее воли, автоматически, согласно этим изменениям. Кстати, 2018-й год - последний, когда человек может сам себя представлять еще в суде первой инстанции, а со следующего года уже и в первой не сможет - только через адвоката. Подчеркиваю: Надя об адвокате не просила, и назначили ей его не как малоимущей, а просто как человеку под следствием, чтобы ее в суде кто-то защищал”, - сказала "Стране" Вера Савченко.

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