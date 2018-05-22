Опубликованы образцы документов, по которым можно будет бесплатно проехаться в столичном метро болельщикам и аккредитованным лицам финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая.

Образцы опубликованы на странице Киевского метрополитена в Facebook.

В предприятии "Киевпасстранс" также добавили, что с этими документами можно будет бесплатно пользоваться и всеми видами наземного транспорта.

"На этой неделе аккредитованные лица и болельщики смогут пользоваться подземкой бесплатно", - говорится в опубликованном сообщении метрополитена.

На фото даты и документы для предъявления на контрольных пунктах.

Аккредитованные лица смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом с 21-27 мая, предъявив соответствующее удостоверение.

Болельщики, которые приехали на женский финал 24 мая, смогут бесплатно пользоваться транспортом 24-25 мая при предъявлении в транспорте билетов.

Футбольные фанаты, которые приехали на мужской финал, смогут пользоваться бесплатным транспортом 26-27 мая при предъявлении билетов, ваучера проезда в общественном транспорте.

Средства на компенсацию предоставления транспортной услуги предусмотрены УЕФА.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в 21:45 на НСК "Олимпийский". В Киеве сыграют испанский и английский футбольные клубы "Реал Мадрид" - "Ливерпуль".

В ночь с 26 на 27 мая работу городского пассажирского транспорта продлят на 3 часа, организовав перевозки по существующим маршрутам городского наземного пассажирского транспорта, которые проходят возле станций столичного метро (после прохождения последних поездов).

Фото: facebook.com/kyivmetro

Как сообщала "Страна", Рада ввела штраф за продажу "с рук" билетов на финал Лиги Чемпионов. Согласно пояснительной записке, предлагается ввести штраф за продажу билетов на финал Лиги чемпионов среди женщин 24 мая и финал среди мужчин 26 мая от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-5 100 гривен).

Отметим, что фанов предупредили об опасностях на финале Лиги чемпионов.