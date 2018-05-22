В Шевченковском районе Киева оперативники задержали квартирных воров - на "счету" злоумышленников как минимум семь эпизодов преступной деятельности.

Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о местонахождении лиц, которые могут быть причастны к совершению квартирных краж.

Об этом пишет "Киев Оперативный".

В адрес выехали оперативники и задержали их сразу после совершения преступления. Ими оказались уроженцы Керчи: 31-летний мужчина, ранее судимый за совершение грабежей и краж, и 35-летняя женщина.

Воры заранее выбирали квартиру и путем подбора ключа проникали в помещение, похищали ценные вещи и сдавали их в ломбард. Вещественные доказательства изъяли и направят на экспертные исследования.

По данным фактам следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто несколько уголовных производств по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 35 и 140 000 гривен. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Фото: facebook.com

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