Илон Маск показал, как будет выглядеть Crew Dragon 2 - новый пилотируемый корабль от SpaceX
Глава SpaceX Илон Маск показал финальный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon 2. Он должен помочь NASA отправлять своих астронавтов на МКС.
Снимок модели он опубликовал в Твиттере.
Первый демонстрационный беспилотный запуск запланирован на август 2018 года, пилотируемый - на декабрь 2018 года.
Фото: twitter.com/elonmusk
Как сообщала "Страна", "Роскосмос" обещает показать, как покроет всю Землю сетью Интернет высокой скорости.
Для этого до июня 2018 года должен быть создан консорциум с участием "Роскосмоса", Внешэкономбанка и других организаций. Первый этап опытно-конструкторских работ с разработкой и изготовлением опытных образцов компонентов системы должен завершиться к концу 2020 года.
Напомним, что космический грузовик Dragon компании SpaceX благополучно приводнился в Тихом океане.