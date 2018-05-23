Глава SpaceX Илон Маск показал финальный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon 2. Он должен помочь NASA отправлять своих астронавтов на МКС.

Снимок модели он опубликовал в Твиттере.

Первый демонстрационный беспилотный запуск запланирован на август 2018 года, пилотируемый - на декабрь 2018 года.

Фото: twitter.com/elonmusk

Как сообщала "Страна", "Роскосмос" обещает показать, как покроет всю Землю сетью Интернет высокой скорости.

Для этого до июня 2018 года должен быть создан консорциум с участием "Роскосмоса", Внешэкономбанка и других организаций. Первый этап опытно-конструкторских работ с разработкой и изготовлением опытных образцов компонентов системы должен завершиться к концу 2020 года.

Напомним, что космический грузовик Dragon компании SpaceX благополучно приводнился в Тихом океане.