Локомотивное депо "Львов-Запад" присоединилось к "итальянской забастовке".

Об этом сообщил нардеп Сергей Каплин.

"Остановилось 10-е депо - остановятся грузовые перевозки и на Западной Украине. Машинистов достало аварийное состояние локомотивов и они, руководствуясь инструкциями, не выпустили тягачи на пути.

Под вопросом продолжения движения и в моторвагонном депо Львова. Это подразделение, которое обеспечивает пригородные перевозки. Состояние электричек ужасное - из-за того, что не хватает запчастей - на линии выходят поезда не с 8 вагонами, как раньше, а с 4 - втиснуть всех пассажиров невозможно. Пассажиры уже даже блокировали пути из-за этого", - написал Каплин.

Каплин сообщил, что Кременчуг и Кривой Рог, где также проходит "итальянская забастовка", держат оборону практически во фронтовых условиях. В некоторых депо, например на Херсонщине, машинисты устраивают "итальянскую забастовку" даже в одиночку - не боятся, не ждут, потому что риск для жизни от работы на сломанных машинах невероятный".

Фото: facebook.com/

Напомним, ранее Председатель профсоюза машинистов Кременчуга Сергей Москалец заявил, что акция всеукраинская и в ней планируют принять участие 8 локомотивных депо из разных городов Украины.

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