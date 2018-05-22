Миллиардер Илон Маск сообщил, что производство бюджетного электрокара Model 3 может разорить компанию Tesla.

Об этом он написал в микроблоге Твиттер.

Илон Маск отметил, что благодарит всех сторонников Tesla и чертовски любит их.

"Первым делом нужно достигнуть целевого показателя по выпуску, а затем сгладить его для достижения целевой стоимости. Минимальная цена на Model 3 заставляет компанию терять деньги и гибнуть. На протяжении 3-6 месяцев нам нужно выпускать по 5 тысяч Model 3 в неделю по $35 тыс (за машину - Прим.Ред.) и жить", - написал он.

В середине 2017 года компания столкнулась с трудностями при попытке наладить массовый выпуск Model 3. В первом квартале 2018 года чистый убыток Tesla составил рекордные $709,551 млн. В последнем квартале 2017 они продали 29 967 электрокаров, из них - 28 425 машин Model S и Model X и 1542 Model 3, выпущенной в 2017. За весь прошедший год компания смогла продать 102 тысяч электрокаров.

Фото: twitter.com/elonmusk

Фото: twitter.com/elonmusk

Как сообщала "Страна", акционеры Tesla получили рекомендацию уволить Илона Маска. Решение о разделении должностей CEO и председателя совета директоров примут на ежегодной встрече акционеров Tesla 5 июня.

Напомним, что на фоне рекордных убытков Маск купил акции Tesla на $10 млн.