22 мая около 18 часов полицейским сообщили о взрыве на базе отдыха в Затоке. Как сообщили в отделе коммуникаций областного управления полиции, пострадал 27-летний отдыхающий, он получил ожоги конечностей и лица. Сейчас он пребывает в больнице.

Взрывотехническая группа полиции устанавливает причины взрыва. Предварительно, взорвалась газовоздушная смесь при попытке поджога.

Фото: npu.gov.ua/

В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 УК Украины (умышленная порча имущества).

Как сообщала Страна, стали известны фамилии раненых и погибшего от взрыва автобуса в Дебальцево.

Ранее появились первые жуткие кадры сразу после взрыва гранаты в Прикарпатье.

Также под Одессой в жилом доме произошел взрыв. По прибытию на место инцидента выяснилось, что в результате взрыва без последующего горения произошло разрушение крыши пристройки к частному жилому дому.