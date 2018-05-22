В предупреждении американской Компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации (Computer Emergency Response Team (CERT)) сообщили о "дыре" в безопасности миллионов компьютеров.

Ее обозначили Speculative Store Bypass (спекулятивное хранилище байпаса). Данную уязвимость использовать сложнее, передает Spiegel.

Наряду с чипами Intel затронуты процессоры от AMD и ARM. Корпорация Intel работает над патчами, но это будет стоить производительности

"Баг" похож на нашумевшие Meltdown, Spectre и Spectre Next Generation. Новый вариант известных с января уязвимостей затрагивает миллионы компьютеров, сообщают производитель чипов Intel совместно с Центром обеспечения безопасности Microsoft и Project Zero, принадлежащим Google.

Угроза обозначена как Variant 4.

В принципе, потенциальная опасность от данной уязвимости столь же велика, как и у вышеупомянутых Meltdown и Spectre. Злоумышленники могли бы воспользоваться ею, чтобы скопировать секретные данные, например, пароли или ключи безопасности, из незащищённых сегментов хранилищ. Наряду с чипами Intel затронуты процессоры от AMD и ARM.

Ставшие известными в январе уязвимости возникли, в частности, из-за желания ускорить работу процессора. Так же произошло и здесь. Данная брешь в безопасности компьютера тоже связана со спекулятивным исполнением. Малый прирост производительности, при этом большой потенциал риска.

Уже создана бета-версия патча. Ожидаемое снижение производительности — 2-8%. Однако Intel предполагают, что данное обновление можно отключить (и тогда не будет снижаться производительность), так как: 1) данной уязвимостью очень сложно воспользоваться, ведь большинство браузеров (например, Safari, Edge и Chrome) поставили обновление, защищающие от схожих Spectre и Meltdown; 2) корпорации неизвестны случаи, когда бы Variant 4 был использован злоумышленниками.

Как сообщала "Страна", защитник Windows начал блокировать uTorrent. По словам представителя разработчика программы BitTorrent, Inc., изменение в работе Defender было вызвано ошибкой в ​​одной из последних сборок Windows.

Напомним, что в Microsoft большие перемены. Windows отодвигают в сторону.