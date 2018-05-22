В Украине завершилась "фундаментальная полицейская спецоперация" по прекращению деятельности преступных групп, которые специализировались на договорных матчах по футболу.

По результатам было смонтировано 5-минутное видео, в котором раскрывается механизм махинаций.

Департамент защиты экономики Нацполиции сообщает более двух лет вел наблюдение и документировал активную работу пяти преступных групп по организации договорных матчей.

Суммы "вознаграждения" за нужный результат - победу или ничью - составляли от 30 до 100 тысяч гривен.

По информации следствия, в Украине годами работало 5 организованных групп, в деятельность которых было вовлечено 35 футбольных клубов из 10 областей. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам. Проведено 40 санкционированных обысков в Киеве и Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результат спортивных соревнования) УКУ.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине прошла облава на организаторов договорных матчей. Под подозрением - игроки, тренеры и президенты клубов.

Также 50 договорных матчей. В УЕФА на 10 лет отстранили от еврокубков клуб, выступавший в Лиге Европы.