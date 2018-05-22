Киевский райсуд Харькова по делу о ДТП 18 октября 2017 года на улице Сумской, где на месте погибли пять человек и еще одна пострадавшая умерла в больнице, закончил изучать доказательства стороны обвинения.

Об этом Укринформу рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

"Сегодня закончили исследовать доказательства со стороны обвинения. Изучены результаты судебно-медицинских экспертиз по потерпевшим (выжившим и погибшим), а также результаты обследования фигурантки дела Елены Зайцевой. Повторная судебно-токсикологическая экспертиза не выявила у нее опиаты", - отметила Дубовик.

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство одной из потерпевших о допросе в суде врача, который брал анализы у Зайцевой и писал медицинское заключение.

"Следующее заседание - 30 мая, в 14:00. На нем начнут изучать доказательства стороны защиты", - добавила Дубовик.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова водитель Volkswagen Touareg выехал на перекресток с нарушением правил дорожного движения и столкнулся с Lexus, который мчался на запрещающий сигнал светофора. В результате, Lexus вылетел на тротуар, где сбил 11 пешеходов, из которых 5 погибли на месте и еще одна умерла в больнице.

Ранее "Страна" сообщала, что в суде Харькова выяснили на какой свет выехали на перекресток подозреваемые в кровавом ДТП.

Также смертельное ДТП в Харькове. Зайцева мчала на скорости 100 км/ч и точно не на зеленый сигнал - свидетель.