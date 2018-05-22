Министерство иностранных дел Украины порекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок на Гавайские острова (США) в связи с активизацией вулкана Килауэа.

Об этом говорится в пресс-релизе МИД, которое есть в распоряжении Укринформа.

Тем гражданам, которые уже находятся на Гавайях, рекомендуется отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, соблюдать инструкции местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта, который может испытывать изменения.

"В связи с активизацией вулкана Килауэа (Гавайи, США) и повышением Геологической службой США уровня тревоги к красному, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить Гавайи, воздержаться в ближайшее время от поездок в данный регион", - идет речь в сообщении.

В случае возникновения обстоятельств, которые требуют немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в Посольство Украины в США по номеру "горячей линии" + 1(202) 322-2616, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38(044) 238 16 57, адрес электронной почты cons or@mfa.gov.ua.

"Красный уровень опасности, объявленный Геологической службой США, значит, что извержение вулкана - почти неминуемо. Активность вулкана может усилиться каждую секунду и будет сопровождаться новыми выбросами пепла и газов. Тучи пепла уже поднялись к отметке до 3,6 тыс. метров над уровнем моря", - добавляют в МИД.

19 мая в кратере Килауэа произошел взрыв, в результате чего образовалась туча пепла в небе, которая достигала около трех километров.

Килауэа - самый молодой наземный вулкан на Гавайских островах и самый активный в мире. Его высота составляет 1247 м.

Как сообщала "Страна", на Гавайях мужчине на балконе сожгло ногу вулканической лавой.

Напомним, что Гавайи могут полностью исчезнуть из-за извержения вулкана.