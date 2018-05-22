Букмекеры определились с фаворитом киевского финала Лиги Чемпионов, который состоится уже 26 мая.

По их мнению, преимущество в этом противостоянии имеет действующий обладатель трофея - "Реал Мадрид", сообщает Укринформ.

Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу мадридцев с коэффициентом 2,25. Вероятность успеха Ливерпуля оценивается в 3,20. Ничейный результат в основное время этой встречи - 3,75.

Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на победу "Реала" с коэффициентом 2,20, на ничью - 3,75, а на успех "Ливерпуля" - 3,00.

Как сообщала "Страна", для забывчивых болельщиков Лиги Чемпионов в аэропорту "Борисполь" организуют фан-зону.

Граждане ЕС путешествуют в пределах Шенгенской зоны без паспортов, имея на руках только ID-карту. Несмотря на то, что для въезда в Украину им не нужна виза, наличие паспорта при пересечении украинской границы является обязательным.

Напомним программу мероприятий на финал ЛЧ в Киеве.