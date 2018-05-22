Умер известный киевский археолог Глеб Ивакин - ученый в области истории и археологии Киевской Руси и позднесредневековой Украины.

Как сообщили "УНИАН-Религии" его близкие, смерть наступила сегодня.

О дне и месте прощания, а также о том, где похоронят археолога, будет сообщено дополнительно.

Фото: unian.net

Ивакин - член-корреспондент Национальной академии наук Украины (2009), доктор исторических наук (1997), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1983, 2002).  Родился 30 января 1947 года в Киеве. С 1974 года работал в Институте археологии АН Украины (в настоящее время Институт археологии НАН Украины): с 1997 года – ведущий научный сотрудник, с 2003 года – заместитель директора по научной работе.  Принимал участие в раскопках археологических памятников Киева X-XVIII ст. на Подоле, Печерске, в Верхнем Киеве, Гончарах и Кожемяках и в других исторических местах, возглавлял архитектурно-археологические исследования во время восстановления Михайловского Золотоверхого собора, Успенского собора Киево-Печерской лавры, церкви Успения Пресвятой Богородицы Пирогощи. 

Одним из первых обратил особое внимание на необходимость археологического исследования одного из "темных" периодов истории Украины – послемонгольских времен (2-я половина XIII–XVII ст.).  Занимался созданием заповедных и охранных зон Киева и других исторических центров Украины. 

Как сообщала Страна, ранее также умер известный украинский журналист.

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