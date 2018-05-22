Лучший бомбардир чемпионата Украины может уйти в московские "Спартак" или ЦСКА
Нападающий "Шахтера" аргентинец Факундо Феррейра грядущим летом может пополнить состав московского "Спартака", сообщает Goal.com.
Контракт Феррейры с "горняками" заканчивается в июне, и он может перейти в любой клуб на правах свободного агента.
"Спартак" якобы предлагает 27-летнему аргентинцу бонус в размере пяти миллионов евро за подписание соглашения с клубом.
В услугах Феррейры, который лидирует в споре лучших бомбардиров украинского чемпионата, также заинтересован и московский ЦСКА.
По информации источника Record, московский клуб опередил Бенфику, которая считалась фаворитом на подписание 27-летнего игрока.
По данным журналистов, для завершения сделки Феррейре осталось пройти медобследование и подписать контракт.
Факундо Феррейра за "Шахтер" в нынешнем сезоне забил 30 голов в 42 матчах.
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