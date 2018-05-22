Во вторник, 22 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок.

Об этом сообщает агентство "AP".

"Встреча может не состояться 12 июня", - заявил президент США, отметив, что она может пройти позже.

"Пройдет она (встреча - Прим.Ред.) или нет, вы узнаете совсем скоро. Если он не пройдет (12 июня), может, он пройдет позже", - сказал Трамп.

"Мы посмотрим, что случится - получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь что будет", - отметил президент США.

В то же время американский президент подчеркнул, что Белый дом продолжает подготовку к запланированной на 12 июня в Сингапуре встрече.

Вместе с тем, на минувшей неделе северокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян может отказаться от саммита в знак протеста против проходящих военных учений Вашингтона и Сеула.

Как сообщала "Страна", вице-президент США пообещал Ким Чен Ыну ливийский сценарий, если ядерная сделка сорвется.

Он не исключил, что США могут прибегнуть к военной силе.

Отметим, что президент США Дональд Трамп снялся в клипе сына российского олигарха Араза Агаларова - Эмина (EMIN).