Рок-звезда Ник Кейв в свободное время создает так называемые Soundsuits ("звуковые костюмы") - интригующие, захватывающие, экспрессивные и невероятно детальные носибельные скульптуры- костюмы из ткани и не только.

"В ход идут ветки, крашеные человеческие волосы, сизаль, искусственный мех, проволока, куклы, рога, блестки, пуговицы, перья и, в общем, любой мусор. Рассматривать их можно практически бесконечно. Но это не единственное их предназначение", - рассказывает Flashback.

Фото: flashbak.com/

По словам артиста, его костюмы предоставляют пользователю уйти от реальности и безопасность. Тот, кто находится внутри звукового костюма, полностью скрыт и свободен от дискриминации. Звуковые костюмы как бы дают вторую кожу, скрывающую расу, пол и социальный статус, заставляя зрителей смотреть на "героя" без предрассудков и осуждения.

Ник Кейв - профессор Чикагского института искусств, который называют самым влиятельным высшим художественным учебным заведением в США. Его звуковые костюмы многократно участвовали в выставках, в том числе персональных, получали престижные награды и хранятся в коллекциях американских музеев современного искусства. С 2006 года его представляет галерея Джека Шейнмана в Нью-Йорке.

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