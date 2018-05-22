Акционеры львовского VS Банк (ВиЭс Банк) на общем собрании 22 мая приняли решение о слиянии банка с киевским ТАСкомбанком. Об этом говорится в сообщении ВиЭс Банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, сообщает "Интерфакс-Украина".

Реорганизация ВиЭс Банка путем присоединения к ТАСкомбанку начнется после получения разрешения Национального банка Украины, говорится в сообщении.

Как сообщалось, в марте-2018 наблюдательный совет ТАСкомбанка утвердил план действий по реорганизации путем присоединения ВиЭс Банка.

Группа "ТАС" основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс Банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года основным владельцем ТАСкомбанка является Тигипко, которому принадлежало 99,86851% ценных бумаг.

В начале ноября 2017 года Нацбанк Украины согласовал Тигипко опосредованное приобретение 99,9% акций ВиЭс Банка. Прямым покупателем выступила кипрская компания Bailican Limited. Сделка была закрыта в начале декабря 2017 года.

Сбербанк продал ВиЭс Банк в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины.

ВиЭс Банк (VS Bank, до 16 декабря 2013 года - Фольксбанк, ранее – Электрон банк) основан в 1991 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру чистых активов ТАСкомбанк занимал 18-е место (13,843 млрд грн), ВиЭс Банк - 34-е место (2,646 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

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