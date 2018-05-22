Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека подтвердил информацию о переходе в состав "горняков" полузащитника "Коринтианса" 20-летнего бразильца Майкона. Также он рассказал о намерении выкупить у "Манчестер Сити" арендованного форварда Оларенваджу Кайоде.

Об этом Паулу Фонсека сообщил в эфире телеканала "Футбол 1".

"Мы практически подписали Кайоде. Меня информировали, что клуб примет это решение. Переговоры сейчас на финальной стадии.

Некоторые игроки могут покинуть "Шахтер". Феррейра, скорее всего, уйдет. Кто-то может уйти из-за нехватки игрового времени. Не хотел бы называть имена сейчас, но угадать, кто это будет, несложно.

Есть ситуация с Фредом. Это очень востребованный игрок, который может уйти. Мы также подписали Майкона из Бразилии. Пока рассчитываем на этих ребят", – сказал главный тренер "Шахтера".

Как сообщала "Страна", Шахтер назвал Манчестер Юнайтед цену за своего полузащитника Фреда.

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов подвел итоги сезона, в котором "горняки" оформили золотой дубль, а также рассказал о новом контракте Паулу Фонсеки и будущем Дарио Срны, у которого летом истекает срок дисквалификации.