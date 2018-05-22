Бизнес ждет от Госказначейства выплат по НДС и плавно повышает курс доллара. 22 мая он прибавил полторы копейки, и закрепился под конец торгов в рамках 26,06-26,08 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На протяжении дня котировки подрастали даже выше, но в конце дня откатились под натиском экспортеров.

"В связи с ожиданием роста курса доллара на сегодняшней торговой сессии, рынок открылся котировками 26,09-26,13 грн./$. Однако ожидания не подтвердились и котировки сразу же уверенно ушли на уровень 26,05-26,06 грн./$, после чего к обеду отскочили к 26,07-26,09 грн./$, а после обеда скорректировались на 26,06-26,08 грн./$", - уточнил ход событий начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

А директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук уточнил, что большинство сделок было проведено в рамках 26,04-26,06 грн./$.

Курсовой откат объясняют достаточно просто - небольшими объемами выплат по НДС. На счета бизнеса по-прежнему падают сотни миллионов гривен, и дело не доходит до миллиардных выплат. До конца неясно, почему Госказначейство с ними тянет: из-за денежных сложностей или по просьбе Нацбанка, который таким образом регулирует текущие объемы денежной массы на финансовом рынке и на межбанке. Но факт остается фактом - масштабных гривневых вбросов до сих пор, деньги поступают небольшими порциями.

"На ситуацию на межбанке влияет высокий уровень гривневой ликвидности на фоне растущих возмещений НДС, сдержанность покупателей, надеющихся на дальнейшее проседание курса. Также сказываются ожидания наличного рынка по притоку валюты от прибывающих футбольных болельщиков", - обобщил ключевые моменты директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Остатки банков на корсчетах в НБУ сегодня увеличились на 1,8 млрд. грн (до 52,1 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной центробанком через депозитные сертификаты, снизился на 0,7 млрд. грн. (до 52,8 млрд. грн.).

Кассы банков в отделениях почти не изменили свои ценники.

"Наличный рынок стабилен: он открылся более оптимистичными, чем вчера, котировками 25,95-26,01 грн./$, к середине дня диапазон сузился до 25,97-26,01 грн./$", - уточнил Куринной.

Что дальше

На завтра финансисты дают достаточно спокойные прогнозы. Старт торгов ждут в широком диапазоне - 26,07-26,12 грн./$. И если Госказначейство не решиться в течение дня на крупные выплаты, то допускают такое же укрепление гривны, как и сегодня.

Но на всякий случай финансисты дают широкие диапазоны.

"По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,10-26,20 грн./$", - спрогнозировал Куринной.

Как сообщала "Страна", курс доллара на украинском межбанке отыграл у гривни копейку.

Как мы сообщали, за три месяца Украина потратила на газ 438 млн долларов.

Мы писали, что ранее банкиры ждали роста курса доллара к гривне на этой неделе.