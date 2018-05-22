Киевский райсуд Харькова на заседании по делу о кровавом ДТП, в котором погибли шесть человек, закончил исследовать доказательства со стороны обвинения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Сегодня закончили исследовать материалы дела, то есть доказательства со стороны обвинения. Последними сегодня изучили результаты судебно-медицинских экспертиз по потерпевшим (выжившим и погибшим). Были также озвучены результаты обследования Зайцевой (обвиняемой Елены Зайцевой – Прим.Ред.). Также суд удовлетворил ходатайство одной из потерпевших о допросе в суде врача, который брал анализы у Зайцевой и писал медицинское заключение", - сообщили в ведомстве.

Следующее заседание суда назначено на 30 мая 2018 года, на котором планируется начать изучение доказательств стороны защиты.

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября 2017 года. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus'а.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября 2017 года Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. Затем было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. 8 ноября 2017 года судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Ранее "Страна" сообщала, что в суде Харькова выяснили на какой свет выехали на перекресток подозреваемые в кровавом ДТП.

Также смертельное ДТП в Харькове. Зайцева мчала на скорости 100 км/ч и точно не на зеленый сигнал - свидетель.