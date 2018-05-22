Во вторник, 22 мая молодая жена принца Гарри - герцогиня Сассекская вместе с супругом посетила прием в честь 70-летия принца Чарльза в Букингемском дворце.

Об этом сообщает Popsugar.

Сразу было заметно как сильно похудела Меган Маркл, которая стала герцогиней Сассекской после свадьбы, но выглядела она довольной и над чем-то шутила с женой принца Чарльза, герцогиней Корнуэлльской Камиллой.

В понедельник молодожены были замечены на прогулке у Кенсингтонского дворца, но в свадебное путешествие они пока не отправляются из-за своих новых обязательств. В начале мая представитель Кенсигтонского дворца Джейсон Кнауф заявил, что первый отпуск пары состоится через неделю после свадьбы.

В 2011 году брату Гарри Уильяму также пришлось отложить свой медовый месяц для решения рабочих моментов.

Как сообщала "Страна", Меган Маркл сменила свадебное платье на наряд от Стеллы Маккартни. Герцогиня Сассекская продемонстрировала белоснежное платье в пол.

Напомним, как шла свадьба принца Гарри и Меган Маркл.