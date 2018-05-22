Министерство образования и науки рекомендовало усилить охрану и меры безопасности в учебных заведениях из-за распространения случаев отравления школьников, передает пресс-служба МОН.

Письмо с рекомендациями было направлено в департаменты, управления образования областных администраций, руководителям учреждений среднего, профессионального, высшего образования.

"Рекомендации предоставлены в связи с распространением случаев отравления школьников газообразными веществами и для организации мер безопасности в местах пребывания детей дошкольного возраста, учащихся и студентов", - сказано в сообщении.

В частности, МОН рекомендовало усилить охрану и ограничить доступ на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе. Также речь идет об усилении контроля за пропускным режимом, чтобы не допустить пронос в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью.

22 мая в школе №3 в Харькове распылили баллончик с неизвестным веществом. За медицинской помощью обратилось 37 учеников.

Днем ранее в школе №6 в Николаеве распылили неизвестный газ. Из учебного заведения эвакуировали около 400 учеников. В больницу доставили 36 учеников.

Также 8 мая в Черкассах во время школьной линейки произошло массовая потеря сознания учащихся. В городскую больницу с признаками отравления органов верхних дыхательных путей были госпитализированы более 50 учеников и четырех учителей. Пока причины отравления остаются неизвестны, следствие продолжается.

Как сообщала Страна, отравление десятков детей в одной школе Николаева назвали хулиганством.

А вот отравление школьников в Черкассах могло быть диверсией.