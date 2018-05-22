В Пакистане жертвами установившейся аномальной жары, в течение трех дней, стали 65 человек. Об этом сообщает CNN.

По данным местных синоптиков, температура воздуха в городе Карачи на юге Пакистана достигла 44 °C.

Ситуация усугубляется перебоями в подаче электроэнергии по всему городу и продолжающимся постом в священный исламский месяц Рамадан (в 2018 году он длится с 16 мая по 14 июня). Во время него многие мусульмане воздерживаются от еды и питья в дневное время.

Людям советуют не выходить на улицу в дневное время и пить много воды.

Как сообщала "Страна", со вторника в Украину снова вернется теплая погода. Температура воздуха прогреется днем до +21...+24 °С.

Напомним, что в Киевской области из-за жары активизировались змеи.