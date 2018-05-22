Дочь певицы Мадонны Лурдес Леон поразила поклонников своим внешним видом, продемонстрировав небритые подмышки и ноги.

Фотографии были сделаны в рамках рекламной кампании новой линейки обуви Converse для нового номера журнала Vogue и опубликованы в Instagram.

Фото: instagram.com

Судя по комментариям, подписчикам в целом не понравилась фотосессия с участием Лурдес. Много кто назвал ее абсолютным безвкусием. "Ужас… неужели это станет когда-нибудь модно", - пишут пользовательницы.

До этого Мадонна на своей странице в Instagram разместила необычное фото: на нем звезда позирует с обнаженной грудью, прикрываясь своей сумочкой.

Ранее "Страна" сообщала, что Мадонна засветила грудь, поедая бумагу с Ким Кардашьян.

Также Мадонна подтвердила, что переехала в Португалию и больше не живет в США.