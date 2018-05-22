Стали известны фамилии раненых и погибшего от взрыва автобуса в Дебальцево
Сегодня, 22 мая, в неподконтрольном Украине Дебальцево взорвался рейсовый автобус.
В результате взрыва погиб один и ранены трое детей, учащихся 8-го класса школы №5 г. Дебальцево, об этом сообщает телеграм-канал "представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе".
- – Донин Н.А. (14 лет), проживающий по адресу Менжинского, 13 – погиб на месте;
- – Тубаева А.А. (16 лет), проживающая по адресу ул. 50 лет Октября, 15 – минно-взрывная травма;
- – Божко Н.С. (16 лет), проживающий по адресу ул. Бабушкина, 16 – осколочное ранение бедра – минно-взрывная травма;
- – Семенов А.В. (15 лет), приживающий по адресу ул. Курчатова, 78/16 – минно-взрывная травма;
Дети ехали домой из школы, в рюкзаке одного из них была граната. В результате детонации произошел взрыв.
Призываем родителей и педагогов вести разъяснительные беседы с детьми по недопущению несчастных случаев со взрывоопасными предметами.
Обращаем ваше внимание, что достоверная информация, официальные заявления Руководителя размещены только на ресурсах Представительства:copyright: ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.
Как сообщала "Страна", в Луганской области подорвали автомобильный мост, единственная трасса из Луганска в город Хрустальный (бывшый Красный Луч) оказалась заблокированной.
Также "Страна" писала о том, почему в Горловке продолжается кровавое обострение. Соцсети наполнены фотографими новых разрушений, а за неделю в городе ранено и убито более десятка человек.