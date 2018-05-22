Сегодня, 22 мая, в неподконтрольном Украине Дебальцево взорвался рейсовый автобус.

В результате взрыва погиб один и ранены трое детей, учащихся 8-го класса школы №5 г. Дебальцево, об этом сообщает телеграм-канал "представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе".

– Донин Н.А. (14 лет), проживающий по адресу Менжинского, 13 – погиб на месте;

– Тубаева А.А. (16 лет), проживающая по адресу ул. 50 лет Октября, 15 – минно-взрывная травма;

– Божко Н.С. (16 лет), проживающий по адресу ул. Бабушкина, 16 – осколочное ранение бедра – минно-взрывная травма;

– Семенов А.В. (15 лет), приживающий по адресу ул. Курчатова, 78/16 – минно-взрывная травма;

Дети ехали домой из школы, в рюкзаке одного из них была граната. В результате детонации произошел взрыв.

Призываем родителей и педагогов вести разъяснительные беседы с детьми по недопущению несчастных случаев со взрывоопасными предметами.

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