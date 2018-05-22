Во вторник, 22 мая в международном аэропорту Астаны в Казахстане сильнейший ветер буквально сдул пассажирский самолет Air Astana с людьми на борту - за пределы взлетно-посадочной полосы сильным ветром.

Об этом в Facebook сообщил комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

На борту самолета в этот момент находились 97 пассажиров и 9 членов экипажа. Само воздушное судно имеет очень поврежденный двигатель.

Инцидент произошел в 13:22 по местному времени (10:22) по Киеву, после чего работа аэропорта была приостановлена ​​на 40 минут.

Как сообщает местное интернет-издание NUR, погода в Астане после полудня внезапно изменилась. За считанные минуты в городе разбушевался ураган.

"Настоящая буря поднялась в столице днем 22 мая и продолжалась несколько минут. Непогода сопровождалась дождем, грозами и сильным порывистым ветром", - указано в сообщении.

Фото: facebook.com/caakaz

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Как сообщала "Страна", в Казахстане засыпало майским снегом сразу две области. В Павлодарской области снегопад прошел в Лебяжинском, Баянаульском, Майском и Щербактинском районах.

Напомним, что в центре Киева дерево рухнуло на припаркованный Range Rover.