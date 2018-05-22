Ураганный ветер сдул с полосы самолет в аэропорту Астаны. Видео
Во вторник, 22 мая в международном аэропорту Астаны в Казахстане сильнейший ветер буквально сдул пассажирский самолет Air Astana с людьми на борту - за пределы взлетно-посадочной полосы сильным ветром.
Об этом в Facebook сообщил комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
На борту самолета в этот момент находились 97 пассажиров и 9 членов экипажа. Само воздушное судно имеет очень поврежденный двигатель.
Инцидент произошел в 13:22 по местному времени (10:22) по Киеву, после чего работа аэропорта была приостановлена на 40 минут.
Как сообщает местное интернет-издание NUR, погода в Астане после полудня внезапно изменилась. За считанные минуты в городе разбушевался ураган.
"Настоящая буря поднялась в столице днем 22 мая и продолжалась несколько минут. Непогода сопровождалась дождем, грозами и сильным порывистым ветром", - указано в сообщении.
Фото: facebook.com/caakaz
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