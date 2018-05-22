Рада ввела штраф за продажу "с рук" билетов на финал Лиги Чемпионов
Верховная Рада ввела штраф до 5,1 тыс. гривен за несанкционированную продажу билетов на финалы Лиги чемпионов, которые пройдут в Киеве 24 и 26 мая.
За принятие в целом законопроекта №8335 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают Украинские новости.
Согласно пояснительной записке, предлагается ввести штраф за продажу билетов на финал Лиги чемпионов среди женщин 24 мая и финал среди мужчин 26 мая от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-5 100 гривен).
Также законопроектом запрещается самовольное использование объектов права интеллектуальной собственности УЕФА, обозначений, сходных до степени смешения с объектами права интеллектуальной собственности УЕФА или любой их комбинации, или осуществления каких-либо рекламных или общественных мероприятий, которые вызывают или могут вызвать у общественности ложное впечатление о связи с УЕФА, коммерческими партнерами, участниками.
Кроме того, запрещается самовольное размещение на зданиях и других объектах инфраструктуры принимающего города рекламы и фресок с прямым или косвенным ссылкой на УЕФА.
Согласно законопроекту, запрещается публичное сообщение или любое другое использование видеоотрывков матчей финала Лиги чемпионов УЕФА без разрешения УЕФА и публичное демонстрирование и публичный показ мероприятий финала Лиги чемпионов УЕФА. Закон вступает в силу со дня его опубликования (22 мая) и теряет силу по завершении исключительного периода (1 июня 2018).
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