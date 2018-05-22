В Киеве на взятке в 200 тысяч задержали замдиректора муниципального театра
В Киеве на получении взятки в 200 тысяч гривен задержали одного из руководителей Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Заместитель директора театра, как сообщают в прокуратуре, требовал 200 тысяч гривен от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра для проведения видеосъемок.
Злоумышленника задержали во время получения всей суммы взятки в помещении театра.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.
Ранее "Страна" сообщала, что чиновник Госкомтелерадио за взятки одобрял закупку книг для бибилиотек - ГПУ.
Также пойманную на взятке судью Окружного админсуда Киева отстранили от работы.