Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко собирается лететь в Нью-Йорк из аэропорта Стамбула.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган в Facebook.

"В аэропорту Стамбула при регистрации на рейс в Нью-Йорк замечен человек, похожий на генпрокурора Юрия Луценко", - написала она и разместила фото Луценко, который находился в радостном настроении.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

До этого народный депутат Дмитрий Добродомов заявлял, что генпрокурору аннулировали 10-летнюю американскую визу.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-глава конгресса украинцев заявил, что добивается санкций против Луценко в Сенате США.

Также Саакашвили заявил, что Луценко отменили американскую визу. "Мои источники, близкие к американской администрации, окончательно подтвердили, что Луценко действительно отменили американскую визу и сняли его с самолета KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Так что он в очередной раз соврал о том, что он просто был в Голландии по каким-то делам (да и какие дела у него могут быть в Голландии)", - сказал тогда Саакашвили.