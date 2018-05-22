В Харькове в результате отравления неизвестным газом сегодня пострадали 37 школьников. Детей забирали "скорые". И это не первый подобный случай.

За последние недели сразу в нескольких школах произошли ЧП с пострадавшими. Самое масштабное случилось в Черкассах, где на больничную койку угодило полсотни детей.

В тот же день массово теряли сознание дети в Новомосковске. А в течение следующих недель похожие инциденты произошли в Николаеве, Павлограде и Харькове. Почти везде фигурировал непонятный газ.

Соцсети от этого шквала совпадений взорвались гневными постами: патриоты заговорили о "гибридной войне", а скептики - о том, что реформа образования идет явно куда-то не туда. Но главное - власти скупо комментируют происходящее и не бьют серьезную тревогу, хотя системность этих событий уже налицо.

"Страна" вспомнила, какие ЧП произошли в украинских школах за последнее время.

Харьковская газовая атака

В школе №3 сегодня дети обратились за помощью к медикам после того, как кто-то распылил неизвестный газ.

Фото: facebook.com

Школьники жаловались на слабость и затрудненное дыхание, еще один симптом – бледная кожа. На место были направлены шесть бригад экстренной медицинской помощи. 15 из 30 детей сразу были направлены в областную детскую клиническую больницу №1.

Фото: facebook.com

Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 37, из них 33 - в легком состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести, 1 - в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава Ульяна Супрун предположила, что дети отравились перцовым газом.

По словам отца одной из госпитализированных школьниц Олега Головкова, по симптомам распыленное вещество на него не похоже.

"От перцового газа - слезы и кашель. А здесь такого нет. Три ребенка, которые находились в эпицентре, потеряли сознание. Моя дочка была в стороне - у нее сильная слабость, она не может стоять на ногах и очень бледная. Я не исключаю, что это может быть газ паралитического действия", - рассказал он.

Но пока версия с газом из баллончика, который распылил один из учеников - основная. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Мы сейчас с облгосадминистрацией изучем этот случай. Известно, что учащийся школы распылил какой-то газ из баллончика. Во-первых, была проведена сразу эвакуация из школы. Те дети, которым стало плохо, их сразу отвезли в больницу. Я говорила с представителями ОГА. Уже все дети в нормальном состоянии, только у одного мальчика проблемы, состояние его уже улучшается, но он должен находиться еще в больнице", - сказала министр.

Николаевская газовая атака

Фото: fakty.ua

В Николаеве вчера, 21 мая, из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом эвакуировали 400 учеников, более трех десятков детей направили в больницу для уточнения состояния. Позже стало известно, что 36 детей госпитализированы, из них двое детей попали в реанимацию.

В школу приехали химики, но опасных веществ специалисты не обнаружили.

Из-за массового отравления в образовательных учреждениях города Вознесенска Николаевской области ввели пропускной режим.

По факту отравления школьников в в Заводском районе Николаева полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

Массовая эвакуация в Павлограде

В Павлограде в Днепропетровской области 11 мая почти 700 учеников и учителей пришлось вывести из здания школы, где распылили неизвестное вещество, которое вызвало першение и кашель.

Фото: tsn.ua

В течение шести минут была проведена эвакуация учеников, учителей и персонала школы - в целом около 680 человек.

Фото: facebook.com

В школе было проведено проветривание, дегазация и влажная уборка помещений. Пострадавших в результате инцидента не было.

Черкассы

Фото: Facebook.com

8 мая во время линейки в черкасской школе № 8 дети начали терять сознание. На место выехали медики. По состоянию на вечер того же дня количество госпитализированных составляло 56, из них 12 находились в отделении интенсивной терапии.

По некоторым данным, в больнице оказались двое военных, которые служат в расположенной неподалеку воинской части.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Отряды спасателей по химической, бактериологической и даже радиационной защите провели анализ воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора, а также горючих газов и ядовитых веществ. Однако они ничего не нашли.

В результате инцидента полиция открыла уголовное дело по статье 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Фото: facebook.com/ulanasuprun

16 мая стало известно, что все пострадавшие были выписаны из больницы. МОЗ до сих пор так и не назвало причину отравления детей.

Новомосковск

Одновременно с Черкассами похожее произошло в городе Новомосковске Днепропетровской области. Там на школьной линейке стало плохо 19 ученикам местной школы №6.

Дети почувствовали недомогание, у кого-то кружилась голова, хотя сознания никто не терял Руководство школы вызвало скорую помощь. Все дети, которым стало плохо, учились в разных классах и перед линейкой не посещали школьную столовую.

Вскоре после вызова в школу приехали несколько машин "скорой", которые оказали детям необходимую медицинскую помощь. Медики диагностировали у 18 детей вегетососудистый пароксизм и их не госпитализировали, только оказали помощь на месте. Одному ребенку рождения бригада скорой помощи поставила диагноз "невротическая реакция".

Позже премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отравление в Черкассах и обмороки школьников в Новомосковске не связаны друг с другом.

Что пишут соцсети

Пользователи социальных сетей обеспоены как самим фактом "эпидемии" распылений газа в школах, так и тем, что об этом неохотно говорят власти. Например, результатов по отравлениям, которые случились 8 мая, нет до сих пор.

Журналист Василий Апасов считает, что атаки спланированы: "В харьковской школе #3 распылили неизвестное вещество. 15 школьников госпитализированы с симптомами затруднения дыхания и слабости. Сначала школа в Черкассах более 50 учеников госпитализированы, потом в Николаеве - 36, теперь Харьков - 15.

Я не знаю, какую цель проследует тот, кто это делает, но тут явно прослеживаются спланированные акции. Кто бы это не был, какие бы цели не преследовал - вы мудаки!!!"

Блогер Макс Бужанский возмущается, что к этим случаям недостаточно внимания проявляют власти: "Гриневич отменяет табеля первоклашкам. Супрун рассказывает, что сойти с ума не страшно. Аваков ловит организаторов договорных матчей.

А в школах тем временем детей массово травят какой то неизвестной дрянью. Неизвестной, так как все эксперты заняты Скрипалем и сирийским химоружием. Остается только порадоваться, что учебный год практически закончен. Сами видите, нет свободной секунды заняться детьми".

С ним солидарен экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко: "А почему СБУ и Генпрокуратура продолжают заниматься парковками и стройками, а не отравлением детей?! Денежнее?!"

Телеведущий Владимир Полуев задается вопросом, не дело ли это рук подростков:

"Слушайте, реально какая-то странная история с этими отравлениями. В Черкассах, например, до сих пор не знают, чем траванулись дети.

В Николаеве и Харькове основная версия - распыление газового баллончика. А это вряд ли случайные прохожие балуются. Там среди подростков нет никакого нового стремного флешмоба? Вроде "синих китов" и другой опасной чуши".

Народный депутат Александр Бригинец пишет: "Вот и в Харькове несколько десятков детей отравлены неизвестным газом. Как думаете, это дежурное хулиганство или фрагмент гибридной войны?"

Журналист Диана Панченко обеспокоена тем, что по отравлениям крайне мало информации: "Черкассы, Николаев, теперь Харьков. Химические отравления в школах. Никакой информации, никаких отчётов. Что вообще происходит?"

Народный депутат Евгений Мураев: "Женщина третьего тысячелетия" по поводу отравления детей в Харькове призвала Кабмин организовать ведомственную группу, чтобы "обезопасить всю Украину от хаоса, от паники, от отравления". Но разве это уровень? Нужно сразу создавать Министерство по делам хаоса, поскольку именно это и является основной работой власти.

По идее система управления государством должна заботиться о здоровье детей и еще о сотне связанных с ними проблем - от нормального питания в школах и безопасных переходов на дороге до борьбы с распространителями наркотиков и открытии спортклубов. Вместо этого вся социальная политика рубится по живому, сбрасывается на органы местного самоуправления, пускается на самотек. Чтобы, когда что-то случится, бегать по потолку с громкими заявлениями и немного бороться с последствиями. Как раз чтобы хватило для пресс-релиза".