Жители центральных улиц Кропивницкого во вторник, 22 мая, остались без воды – прорвало трубу водоканала. Вода под давлением фонтанировала на высоту до десяти метров, сообщает ТСН.

Отмечается, что около семи часов утра вода под давлением пробила асфальт и несколько часов до приезда коммунальщиков вырывалась из трубы диаметром полметра.

Коммунальщики обещали ликвидировать аварию в течение дня.

Фото:youtube.com

Как сообщала Страна, в Харькове из-под земли забил фонтан до 6 этажа. Восемь микрорайонов остались без воды.

Также в Киеве на Соломенке из-за прорыва трубы смыло несколько гаражей.