В Кропивницком несколько часов из-под земли бил 10-метровый фонтан. Видео
Жители центральных улиц Кропивницкого во вторник, 22 мая, остались без воды – прорвало трубу водоканала. Вода под давлением фонтанировала на высоту до десяти метров, сообщает ТСН.
Отмечается, что около семи часов утра вода под давлением пробила асфальт и несколько часов до приезда коммунальщиков вырывалась из трубы диаметром полметра.
Коммунальщики обещали ликвидировать аварию в течение дня.
Фото:youtube.com
Как сообщала Страна, в Харькове из-под земли забил фонтан до 6 этажа. Восемь микрорайонов остались без воды.
Также в Киеве на Соломенке из-за прорыва трубы смыло несколько гаражей.
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