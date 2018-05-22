Беглый нардеп Александр Онищенко предоставил "Стране" документы, которые по его словам, подтверждают факт подделки экспертами КНИИСЭ экспертиз по "газовому делу", которое сейчас расследуется против него в Украине.

"Это документы, на которых покойный судья Бобровник (судья Андрей Бобровник умер на прошлой неделе - Прим.Ред.) выносил судебные решения. Экспертиза это главный документ, на основе которого базируется все обвинение. Однако выяснилось, что в деле под одним тем же номером существует две разные экспертизы, и все это зафиксировано печатью НАБУ", - комментирует он, обращая внимание, что под одним и тем же исходящим номером и датой не может проходить два идентичных по форме, но разных по сути документа.

"Когда НАБУ шило дело, они написали выводы, но когда поняли, что выводы безосновательные, столкнулись с тем, что нужно заказывать новую экспертизу. Право на это у них нет, поэтому они подделали выводы. Предоставляю два документа", - сказал Онищенко.

"Страна" отправила в НАБУ запрос с вопросами по этой теме.