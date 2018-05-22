Во вторник, 22 мая 2018 в Украине впервые состоялись пуски из ракетных комплексов Javelin, которые ранее поступили на вооружение в качестве оборонительного оружия.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Наконец этот день настал!

Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно возросли.

Это очень эффективное оборонительное оружие, применяемое в случае наступления РФ на позиции украинских войск", - указано в опубликованном сообщении.

facebook.com/petroporoshenko

Как сообщала "Страна", Волкер заявил, что Украине не дадут оружия для наступательной войны против России.

Он подчеркнул, что "здесь не стоит вопрос о том, надо ли укреплять Украину с целью наступления на Россию или провоцировать Россию", чего некоторые опасаются.

Напомним, что США запретили использовать Javelin на Донбассе.