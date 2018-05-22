Во вторник, 22 мая, в Дрогобыче Львовской области загорелся автомобиль КамАЗ, водитель успел выскочить из кабины.

Об этом информирует пресс-служба ГосЧС Львовской области.

Грузовик перевозил песок и неожиданно воспламенился на проезжей части дороги на улице Винниченко.

Воспламенение возникло в кабине водителя. Ему пришлось выпрыгнуть буквально из пылающей машины. Водитель попытался сначала затушить пламя самостоятельно, однако эти попытки не увенчались успехом. Пришлось вызвать пожарных, которые почти за 15 минут ликвидировали пожар.

Огонь полностью уничтожил кабину водителя, двигатель и два передних колеса.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что водитель и автомобиль Tesla Model X превратились в огненный шар на огромной скорости.

Также в ДТП с фурой на ул. Заболотного сгорело четыре автомобиля.