В Азовское море из-за Керченского моста не смогут зайти полторы сотни судов и кораблей типа Panamax и больше. Об этом рассказал начальник администрации Мариупольского морского порта в Украине Игорь Барский, передает Настоящее время.

"В Азовское море больше не смогут заходить суда типа Panamax и больше. Мы провели оценку тех судов, которые к нам заходили за последние три года. Так вот в Азовское море больше не сможет заходить 144 судна, которые заходили в Мариупольский порт за последние два-три года", - рассказал Барский.

Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Керченского моста в 500 миллионов гривен в год.



Также строительство Керченского моста принесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря.

Как сообщала "Страна", под Керченским мостом прошло первое судно из Мариуполя. Пришлось укоротить мачту.

Ранее мы писали, что Украина терпит убытки из-за строительства Керченского моста и подает иск на Россию.