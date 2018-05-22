Во вторник, 22 мая народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады так и не приступили к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

Народные депутаты рассмотрели ряд законопроектов в сферах аграрной политики и национальной безопасности, передает корреспондент Интерфакс-Украина.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий перед закрытием вечернего заседания парламента отметил, что по-прежнему не согласована норма законопроекта относительно права вето Совета международных экспертов на кандидатуры в антикоррупционные судьи.

"Сегодня мы попробуем найти по этой последней позиции взаимопонимание", - сказал он.

Спикер добавил, что консультации ведутся, в том числе с представителями парламентских фракций.

Парубий отметил, что в случае, если будет найдена общая позиция до среды, 23 мая, то профильный комитет сможет предоставить свою позицию по этим положениям. Если же этого не произойдет – придется определяться по формулировке уже в сессионном зале при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

Спикер отметил, что аппарат Верховной Рады готовит сравнительную таблицу и к утру среды она будет готова.

"Мое личное мнение: завтра входить и рассматривать", - сказал он.

Спикер прогнозирует, что следующие два дня парламент будет находиться в процессе рассмотрения данного законопроекта.

Как сообщала "Страна", МВФ рекомендует создание Антикоррупционного суда с судьями без опыта. Сейчас в законопроекте прописано, что хотя бы один из них должен обладать судейским опытом.

Отметим, что секретарь Венецианской комиссии прибудет в Раду на рассмотрение закона об Антикоррупционном суде.