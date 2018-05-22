"Укрзализныця" начала ревизию вокзалов по всей стране и готовит перевести их на самоокупаемость.

Об этом рассказал во вторник и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов во время инспектирования хода строительства инфраструктуры железнодорожного сообщения Киев-аэропорт "Борисполь", сообщает Укринформ.

"Сейчас мы занимаемся приведением в порядок главного железнодорожного вокзала столицы Киев-Пассажирский. До конца лета мы планируем полностью привести его в порядок гигиенично и эстетично. Кроме этого, начата программа ревизий вокзалов по всей Украине", - сказал Кравцов.

По его словам, на сегодня есть немало проблем с небольшими вокзалами, которые работают в больших городах, а потому "Укрзализныця" начала масштабную программу ревизий, и это потребует большой работы со стороны компании.

"Одна из приоритетных задач этой программы - привести железнодорожные вокзалы со временем в надлежащий вид и перевести их на самоокупаемость за счет коммерческой, грузовой или другой деятельности, за счет сотрудничества с частным бизнесом", - подчеркнул Кравцов.

Ранее "Страна" сообщала, что Укрзализныця запустит скоростные поезда до "Борисполя" до 1 декабря.

Также "Укрзализныця" повышает цены на билеты с 30 мая.