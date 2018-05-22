Полноценное начало работы электронного билета в Киевском метрополитене запланировано на осень 2018 года. Затем станет возможен вывод из оборота нынешних жетонов.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской госадминистрации Николай Поворозник в интервью 44.ua.

"Сейчас идет процесс введения электронного билета. Вопрос в том, чтобы не делать двойную работу в части QR-кода. Думаю, что мы будем говорить об уходе от жетона, когда заработает единый электронный билет, полный старт которого запланирован на эту осень", - сказал он.

В 2017 года киевские власти уже собирались выводить жетоны из оборота, однако отложили это решение из-за большого процента пассажиров, которые продолжали ими пользоваться.

Столичный метрополитен постепенно отказывается от жетонов. Предприятие намерено максимально автоматизировать процесс оплаты проезда пассажирами. Так, на отдельных станциях уже работают специальные турникеты (визуально они желтого цвета), благодаря которым оплатить проезд можно любой бесконтактной банковской карточкой.

Как сообщала "Страна", киевляне требуют отменить повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы. В другом обращении предлагается "отменить все льготы депутатам КГГА, и направлять сэкономленные средства в КП "Киевпастранс".

Отметим, что в Китае начали брать плату за проезд в лифте.