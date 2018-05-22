В харьковской школе один из учащихся распылил газ из баллончика. Этот случай подтвердила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает Укринформ.

"Мы сейчас с облгосадминистрацией изучем этот случай. Известно, что учащийся школы распылил какой-то газ из баллончика. Во-первых, была проведена сразу эвакуация из школы. Те дети, которым стало плохо, их сразу отвезли в больницу. Я говорила с представителями ОГА. Уже все дети в нормальном состоянии, только у одного мальчика проблемы, состояние его уже улучшается, но он должен находиться еще в больнице", - сказала Гриневич.

Она подчеркнула, что случай, который произошел 8 мая на линейке в школе, очень похож на сегодняшний.

"Это свидетельствует о том, что есть какая-то идея, как срывать учебный процесс. Дети, которые это делают, часто не понимают, какой вред могут нанести другим детям", - сказала Гриневич.

Она уточнила что ГосЧС и другие службы выясняют, что это был за газ, впоследствии ОГА обнародует свои заключения.

Ранее "Страна" cообщала, что в школе Николаева более 400 человек отравились неизвестным аэрозолем.

Также отравление десятков детей в одной школе Николаева назвали хулиганством.