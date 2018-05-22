Верховная Рада Украины законодательно исключила время, проведенное в дороге, из общего количества дней отпуска военнослужащих.

Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№5512) о внесении изменений в закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей во втором чтении и в целом поддержали 226 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

Согласно принятому документу, время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения ежегодного основного отпуска и назад, не будет учитываться в отпуск военнослужащих, если это время не превышает двух суток.

В случае отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам в особый период во время военного положения не будут засчитывать в период отпуска время, проведенное в пути к месту его проведения и обратно, если оно не превышает сутки.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Как сообщала "Страна", после взрыва под Ивано-Франковском, Полторак распорядился усилить контроль за вывозом оружия из зоны ООС.

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