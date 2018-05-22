Национальная полиция Украины установила не менее 50 договорных матчей с участием большинства профессиональных клубов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам главв Нацполиции Украины Сергея Князева, в организации договорных матчей были задействованы функционеры 35 из 52 профессиональных клубов Украины из Премьер-лиги, Первой и Второй лиг.

В частности, к договорным матчах причастны такие клубы как "Заря", "Ворскла", "Александрия", "Зирка", "Волынь", "Оболонь", "Арсенал-Киев" и другие.

В свою очередь заместитель главы Национальной полиции Украины Игорь Купранец сообщил, что в настоящее время никто не задержан, учитывая категорию статей и санкций.

"Не видим необходимости задерживать людей, бросать их в камеры", - сказал он, добавив, что гораздо важнее установить цепочку работы преступной схемы.

Как сообщала "Страна", в МВД назвали суммы, которые предлагали арбитрам и футболистам за "слив" матчей. Фигурируют цифры от 30 тысяч гривен за ничью до 100 за выигрыш. Более 300 человек будут проходить в уголовном производстве.

Напомним также, что ранее Аваков заявил о разоблачении преступной группировки в украинском футболе. Действовало 5 ОПГ, 30 футбольных клубов и 320 фигурантов.