В Подольском районе Киева водитель Renault сбил маленького ребенка, который внезапно выскочил на дорогу.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

ДТП произошло около 17:00 на улице Ивана Ижакевича, пострадал мальчик 4-5 лет.

По показаниям самого водителя, ребенок внезапно выбежала на дорогу, он ехал примерно 40 км/ч, начал тормозить, но было поздно. Удар оказался не сильным, но от столкновения парень упал на асфальт.

Неравнодушные граждане оказали первую домедицинскую помощь. Врачи скорой госпитализировали ребенка в Охматдет.

Сейчас на месте работает полиция, детали устанавливаются.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано видео тройного ДТП на проспекте Победы в Киеве у автостанции Дачная.

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