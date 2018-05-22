Сегодня, 22 мая курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился всего на одну копейку до 26,0775 грн/$1 с 26,065 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривны к окончанию торгов составили 26,065-26,09 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 22 мая аукцион не проводил. По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,0718 грн/$1 с 26,0836 грн/$1. Торговый оборот составил $383,76 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $389,14 млн.

Ранее "Страна" сообщала, что курс НБУ на 22 мая - доллар, евро и рубль подешевели.

Также банкиры ждут роста курса доллара к гривне на этой неделе.