На сайте Киевского городского совета зарегистрировали 7 петиций с требованием отмены повышения стоимости проезда до 8 гривен в столичном метрополитене, которое произойдет 14 июля. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Киевляне предлагают отменить такое решение, потому что оно является "циничным, недопустимым и скандальным".

В одной петиции сказано, что поднимать стоимость проезда нелогично пока основная плата за проезд идет в наличном виде, поэтому надо ускорить введение единого электронного билета.

В другом обращении предлагается "отменить все льготы депутатам КГГА, и направлять сэкономленные средства в КП "Киевпастранс".

В один ряд стоят и другие петиции с похожими требованиями. Проголосовав за одну петицию, пользователи также переходят по цепочке к другой и также ее поддерживают.

Фото: petition.kyivcity.gov.ua

Фото: petition.kyivcity.gov.ua

Напомним, с 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет. И составит от 6,3 гривен - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен - за разовую поездку.

Как сообщала "Страна", в соцсетях украинцы обсуждают рост цен на метро и маршрутки и сетуют на то, что треть зарплаты уйдет на проезд.

Напомним также, что записанные сегодня на карту метро поездки сохранятся и после подорожания до 8 гривен.