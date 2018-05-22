Киевляне требуют отменить повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы
На сайте Киевского городского совета зарегистрировали 7 петиций с требованием отмены повышения стоимости проезда до 8 гривен в столичном метрополитене, которое произойдет 14 июля. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.
Киевляне предлагают отменить такое решение, потому что оно является "циничным, недопустимым и скандальным".
В одной петиции сказано, что поднимать стоимость проезда нелогично пока основная плата за проезд идет в наличном виде, поэтому надо ускорить введение единого электронного билета.
В другом обращении предлагается "отменить все льготы депутатам КГГА, и направлять сэкономленные средства в КП "Киевпастранс".
В один ряд стоят и другие петиции с похожими требованиями. Проголосовав за одну петицию, пользователи также переходят по цепочке к другой и также ее поддерживают.
Фото: petition.kyivcity.gov.ua
Фото: petition.kyivcity.gov.ua
Напомним, с 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет. И составит от 6,3 гривен - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен - за разовую поездку.
Как сообщала "Страна", в соцсетях украинцы обсуждают рост цен на метро и маршрутки и сетуют на то, что треть зарплаты уйдет на проезд.
Напомним также, что записанные сегодня на карту метро поездки сохранятся и после подорожания до 8 гривен.