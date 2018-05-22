Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 23 мая.

"Погоду Украины завтра будет определять антициклон по имени Свен, поэтому будет много солнца. Однако на Западе и Востоке хвосты атмосферных фронтов черкнуть грозовыми дождями, возьмите зонты и что-то от головы, потому что дождь это колебания атмосферного давления. Температура воздуха наконец позволит распустить на шее шарфик и одеть что-то легче - днем ​​ожидается + 24 + 28 градусов. В Киеве в среду погода ожидается солнечной и теплой, +26 градусов. Дождей существенно больше в Украине в четверг", - написала она и опубликовала фото антициклона по имени Свен.





Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна" Синоптики рассказали, когда в Украине наступит пляжная погода.

Ранее синоптик показала карту Европы и объяснила какой будет погода в Украине во вторник.

Мы писали, что погода в Киеве в ночь на 9 мая побила 137-летний температурный рекорд.