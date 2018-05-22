Террористическая организация "ИГИЛ" грозит устроить теракт прямо в центре Киева во время финала Лиги чемпионов.

По информации британского издания The Sun, соответствующий баннер опубликован в закрытых группах террористов в Telegram. Что именно собираются сделать исламисты в украинской столице, - не сообщается.

Фото: thesun.co.uk

Объектом атаки исламистов должны стать болельщики "Реала" и "Ливерпуля". Несмотря на угрозы со стороны "ИГ", авторитетные эксперты заверили, что главной целью для террористов остается чемпионат мира, который летом 2018 года примет Россия.

Фото: thesun.co.uk

"Скорее всего, это сигнал перед чемпионатом мира в России. Этот турнир - их настоящая цель", - сказал британский разведчик Оли Уилшир.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" начнется 26 мая 2018 года в 21:45 по киевскому времени. Что касается чемпионата мира, то он пройдет с 14 июня по 15 июля.

Ранее "Страна" сообщала о карманниках и массовых драках. Фанов предупредили об опасностях на финале Лиги чемпионов.

Также украинским полицейским передумали разрисовывать лица в цвета Реала и Ливерпуля.